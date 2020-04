Photo Demi Rose et la robe choquante avec laquelle elle ne peut pas cacher son arrière | Instagram

Demi Rose est redevenue la protagoniste des réseaux sociaux avec l’une de ses photographies, dans laquelle elle a l’air vraiment élégante et comme rarement dans une robe qui ne peut cacher son énorme derrière.

La robe en question est longue, sombre et élégante, bien ajustée donc elle parvient à permettre le délice de la belle anatomie du modèle.

Demi a posé de profil pour la caméra, la renforçant arrière et avec son beau visage qui donne une touche d’innocence à l’image.

La photo a été partagée sur le compte Instagram officiel de Demi Rose il y a 22 heures et compte déjà plus de 300 000 likes; en plus d’une énorme quantité de coeurs, bisous et autres pour la belle femme.

Récemment, Demi a laissé ses followers sur le point de s’effondrer en partageant une image où elle modélise en lingerie transparente et se vante de chacun de ses courbes voluptueuses.

Dans la publication faite sur le même réseau social, elle a l’air vraiment spectaculaire, combinant la lingerie avec une veste rouge et des lunettes noires qui ont souligné sa personnalité.

Demi est l’une des chéries sur les réseaux sociaux pour sa beauté contrastée, un corps de crise cardiaque avec un visage angélique et des poses audacieuses.

