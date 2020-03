Photo: Embarras total! Ils attrapent Shakira avec ça sans épilation.

Shakira est de nouveau prise

25 mars 20208 h 05

La Colombienne Shakira est sans aucun doute une icône dans l’industrie de la musique, car elle a eu l’occasion de partager avec tous ses collègues divers moments historiques et importants du monde.

En plus de ce qui précède, l’artiste s’est démarquée sur les grandes scènes, car il est habituel d’observer l’imposante Shakira démontrant le meilleur d’elle-même dans ses présentations.

En enquêtant un peu sur Internet, nous avons observé une photographie qui nous a laissé la bouche ouverte et qui a capturé la belle et belle Shakira avec ses favoris très poilus et hors de propos selon les médias.

La vérité est que Shakira était dans un événement important et pour cette raison les experts de la beauté l’ont fortement critiquée.

Et comme prévu, ses fans les plus grands et les plus fidèles l’ont soutenue, car elle a souligné à maintes reprises que la chanteuse Shakira n’est pas superficielle. Quelle chance!

