[PHOTO] Emmy Rossum en tant que Angelyne dans la série limitée Peacock

Emmy Rossum est devenue blonde dans la première photo de sa prochaine série limitée Angelyne, qui fera ses débuts sur le prochain service de streaming Peacock.

Le vétérinaire Shameless joue le rôle de la mystérieuse icône du panneau d’affichage de L.A., en plus d’être producteur exécutif aux côtés de son mari / Mr. Le créateur du robot Sam Esmail. Le drame, qui n’a pas encore de date de première, est basé sur la fonction d’investigation Hollywood Reporter qui a découvert le vrai nom d’Angelyne.

Découvrez la première photo que Rossum a partagée via Twitter ci-dessous:

* Le documentaire Coachella: 20 ans dans le désert sera diffusé sur YouTube à partir du mardi 31 mars par The Hollywood Reporter.

* Notre président de bande dessinée reviendra pour la saison 3 le dimanche 26 janvier à 8h30 / 7h30 sur Showtime.

* Fox a commandé un spécial vacances en stop-motion au co-fondateur Seth Green’s Stoopid Buddy Stoodios et à l’écrivain Tom Root (Robot Chicken), à diffuser l’hiver prochain dans le cadre des «Not So Silent Nights» du réseau.

programmation de vacances.

* Netflix a publié une bande-annonce de la comédie spéciale Leslie Jones: Time Machine, dirigée par les showrunners de Game of Thrones David Benioff et D.B. Weiss et ses débuts le mardi 14 janvier:

* Apple TV + a publié une bande-annonce de la comédie à venir Mythic Quest: Raven’s Banquet, co-créée par et avec Rob McElhenney (It’s Always Sunny in Philadelphia) en tant que directeur créatif égoïste d’un studio de développement de jeux vidéo. La série sera présentée le vendredi 7 février.

