Photo filtrée d’Evaluna Montaner et Camilo très accrocheuse: il était sans chemise!

Les chanteurs et les petits amis, Evaluna Montaner et Camilo, ont été pris à la maison, tout en essayant de «devenir plus affectueux». C’est du jamais vu!

19 janvier 2020

Ce 2020, Camilo et Evaluna Montaner, Après plusieurs années, ils diront officiellement oui.

Après avoir annoncé que Noël 2019 était le dernier en tant que célibataire, le couple se mariera cette année. Pourtant, tout n’est pas rose, quand le couple a filtré une photo très intime. Maman!

Evaluna Montaner est monté sur le dessus de Camilo, alors qu’il est assis sur une chaise et sans chemise.

Comme diraient les fans, cette image est le reflet clair de l’amour mutuel et vrai qu’ils ont.

Il y a peu de choses à voir Evaluna en blanc, disant “j’accepte” son bien-aimé Camilo. Nous avons hâte!

.