Photo Kailani et Mauricio Ochmann provoquent de la tendresse sur Instagram

Foto Kailani et Mauricio Ochmann provoquent de la tendresse sur Instagram | Instagram

Mauricio Ochmann ne cesse d’exprimer son amour et les moments qu’il passe avec sa petite fille Kailani et profitez de chaque jour avec elle.

Kailani est devenue depuis qu’elle est certainement née dans le sentiment dans les réseaux sociaux grâce au grand charisme et à la tendresse qu’elle transmet, c’est sans aucun doute une fille avec beaucoup d’amour et d’affection.

Maurice Il a partagé via son compte Instagram une photo, qui nous fait voir un beau moment qui s’est passé avec sa fille bien-aimée, qui a rendu tous ses fans, connaissances et membres de la famille fous. Le fier papa a vanté «son moment» avec Kai, avec qui il aime passer du temps au maximum.

En moins de 24 heures, la publication comptait environ 400 000 likes, mais ce qui a le plus attiré l’attention de ses plus de six millions 600 000 followers sur instagram C’était le joli sourire de Kailani et sa taille.

Dans la légende, l’acteur a écrit “Jeudi avec une saveur dominicale”, accompagné d’émojis aux yeux de cœur. C’est ainsi qu’il a plu des dizaines de commentaires comme: “Que Bellezaaaa”; “Quelle beauté”; “Beautiful both” et “Beautiful” and others.

Tout cela alors que sa femme respecte une série d’engagements de travail avec Eugenio Derbez et Vadhir Derbez au Mexique.En revanche, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Kailani vole la caméra, car à la mi-janvier, l’heureuse maman Il vantait les premiers mots de sa fille, ainsi que le grand mal qu’il avait fait en grattant le sol de la maison.

.