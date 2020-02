Photo Karol G, Natti Natasha et Becky G paniquent ensemble sur Instagram

Véritable rêve pour les adeptes du genre urbain, Karol G, Natti Natasha et Becky G ont pris une photo ensemble et partagé le moment épique sur les réseaux sociaux.

Reggaeton a son moment épique avec ce trio de beautés sur le net, qui ont cherché à montrer le pouvoir des femmes (Girl power), alors qu’elles étiquetaient la photographie sur Instagram.

C’est sur le réseau officiel Natti Natasha que la populaire a eu lieu poster qui unissait les trois divas du genre en vogue.

Vous pourriez être intéressé: Vidéo Natti Natasha et le corps étonnant qui ne parvient pas à couvrir ses attributs

L’image d’il y a dix heures n’est pas accessible le million de Like et a déjà plus de 6 mille commentaires.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Ces femmes sont les meilleures représentantes du reggaeton en ce moment, séparées elles ont vraiment du succès, mais ensemble wow! … vont-elles faire une collaboration.

Lire aussi: Karol G sort sur scène et les fans téléchargent une photo sur Instagram

On a beaucoup dit si Becky G et Karol G avaient été copiés en fonction de leur nom de scène; Cependant, il semble qu’ils s’en moquent et l’image montre qu’ils s’entendent assez bien.

Pendant ce temps, Natti Natasha continue de semer le succès avec Despacio, son dernier single sorti sur la plateforme YouTube.

.