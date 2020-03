Photo: La fille de papa Yankee se déchaîne dans un haut transparent Elle a battu Natti Natasha!

Papa Yankee est certainement traumatisé parce que sa fille a montré qu’elle était dure

15 mars 2020

Daddy Yankee est un chanteur de 43 ans qui a réussi à pénétrer tous les pays parce que sa musique a été gravée dans l’esprit de tous les artistes et de leurs fans, c’est pourquoi il est le patron de tous.

Et comme prévu, Daddy Yankee a formé une belle famille et de là est née la beauté d’une fille qui a volé le souffle de plus d’une personne et c’est que Mlle Jesaaelys sait comment prendre soin d’elle et comment subvenir à ses besoins.

Récemment, nous avons observé une photographie qui a laissé tout le monde traumatisé et c’est que la fille de Daddy Yankee a posé avec un haut transparent qui laisse toute sa poitrine exposée.

L’image dont nous parlons cite ce qui suit: «Bralette en velours + Robe courte en velours = combo parfait avec le modèle de bralette, j’adore à quoi cela ressemble avec les rayures transparentes, tout comme la robe !! Allez sur le lien dans ma biographie pour voir toutes les choses qui ont @savagexfenty #SavageXAmbassador #SavageXFenty ”.

Parmi les commentaires, nous soulignons: “Quel beau Dieu que papa a fait du bon travail hahahahaha elle fait tout bien hahahahaha” “ma belle tu m’as amoureux” “je veux vraiment chaque femme”.

