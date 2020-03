Photo: la petite amie de Luis Miguel montre ses seins comme ça et il réagit de cette façon OMG!

Mollie Hannah Gould, la showgirl et petite amie actuelle de la célèbre chanteuse mexicaine Luis Miguel, a publié une photo montrant ses seins.

Luis Miguel, connu sous le nom de Sun of Mexico, est un chanteur bien-aimé avec plus de 30 ans de carrière musicale, et récemment avec la sortie de sa propre série originale Netflix, sa renommée a repris.

De son côté, Mollie est un mannequin, chanteur et danseur d’origine américaine, à peine âgé de 20 ans, qui a confirmé l’année dernière à la mi-juin leur relation avec le chanteur, après avoir été revus ensemble à plusieurs reprises.

La carrière du chanteur en tant que showgirl lui a fait gagner la célébrité en peu de temps, atteignant déjà 66 000 abonnés sur son compte instagram où il publie généralement des contenus controversés.

Son dernier article dit: «Je suis tellement reconnaissant aujourd’hui de m’être réveillé sur cette belle planète avec l’amour dans mon cœur à partager avec ceux qui m’entourent! Ne vous inquiétez pas, c’est juste une perruque. “

De cette manière sensuelle et presque sans vêtements, la petite amie de Luis Miguel transmet ce message particulier au monde, qui quelques heures plus tard recevrait un commentaire du chanteur disant: “Tu es tout et beaucoup plus joli !!!”.

