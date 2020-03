Photo: Le cache-t-il? Greeicy Rendón couvre tout pour qu’ils ne la voient pas, elle n’en a pas l’air!

Greeicy Rendón a été attrapé en le cachant.

25 mars 20209: 31 h

Greeicy Rendón est une jeune Colombienne qui s’est fait connaître à travers différents médias locaux, et notamment sur ses réseaux sociaux.

Dès le début de sa carrière, Greeicy Rendón a attiré l’attention de tous ses fans, avec sa belle voix et son corps fort et tonique, car cela montre les années et le dévouement que Greeicy a investi dans le gymnase.

Récemment, nous avons observé une carte postale qui a laissé des centaines de fans bouche bée et c’est que l’artiste a décidé de tout couvrir pour qu’ils ne la voient pas. Pourquoi l’a-t-il fait?

Apparemment, le cher Greeicy Rendón était sur le pont de l’amour, c’est là que l’on peut visualiser des centaines de cadenas gravés. Jusqu’à aujourd’hui, c’est un mystère.

