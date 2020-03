Photo: le footballeur Neymar a flirté avec la petite argentine Emilia Mernes, en feu!

La célèbre chanteuse argentine Emilia Mernes est célibataire depuis sa séparation d’avec l’artiste de Rombai, Fer Vázquez. Mais il semble que cela ne l’inquiète pas car il y a d’autres garçons à ses pieds: le footballeur, Neymar, en est un!

3 mars 2020 10 h 22 min 17 s

Emilia Mernes a connu son essor dans la musique en participant au groupe argentin Rombai, qui serait son prochain petit ami, la chanteuse Fer Vázquez.

Mais en mars 2018, il est parti et a trouvé son propre cours en tant que soliste, faisant ressortir des thèmes musicaux tels que “Police” et “Reheat”.

Fer Vázquez et Emilia Mernes à Rombai.

Depuis leur séparation (pas si publique, ils n’ont supprimé que leurs photos mutuelles et ont cessé de les télécharger ensemble) par Fer Vázquez, Emilia Mernes est restée célibataire, rayonnante et talentueuse plus que jamais!

Jusqu’à ce qu’il semble que plusieurs hommes la poursuivent et que nous ne parlions pas de simples fans. Après les prix Lo Nuestro, un footballeur de renom suit les traces et commente sa photo!

Le brésilien Neymar Il a écrit deux emojis sur cette photo, qui ne sont pas passés inaperçus parmi les adeptes d’Emilia Mernes, qui n’ont pas répondu ou aimé le commentaire. OUCH!

Bien que Neymar semble sortir avec un journaliste allemand de 38 ans nommé Janin Ullmann, Il a décidé de flirter avec Emilia Mernes. Que dira votre récent partenaire?

.