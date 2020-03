Photo: Leonardo Dicaprio dans un geste émotionnel aide un touriste perdu | Instagram

Ils ont transcendé certaines images dans lesquelles l’acteur Leonardo Dicaprio a été capturé alors qu’il aidait à une réunion à New York.

Apparemment, l’acteur de Titanic, un film qui consacre l’acteur dans le monde du cinéma, qui a montré un intérêt pour les causes environnementales montre désormais aussi son côté humain et est qu’il a été capturé dans les rues de New York Aider un touriste

Apparemment, le voyageur Il était un peu contrarié dans les rues de la Grosse Pomme, de sorte que lorsqu’il est tombé sur l’acteur, il l’a aidé à se diriger vers la direction où l’individu avait l’intention d’aller

Le sujet a coïncidé avec l’acteur, Dicaprio alors qu’il se promenait dans le quartier de West Village avec l’acteur acteur Kevin Connolly quand à un moment il a été interrompu par l’individu marchant dans la même direction et avec une carte à la main.

Après être tombé sur le vainqueur du Oscar Il lui a demandé dans quelle direction il cherchait ce que le militant n’a pas hésité à lui apporter et lui a donné des indications sur la direction à suivre.

Il convient de mentionner que beaucoup adoraient la bonne volonté des acteur, ainsi qu’il n’a pas cessé de provoquer une certaine envie envers l’homme qui pourrait croiser quelques mots avec lui, qui, à en juger par les images, n’avait aucune idée de qui le guidait.

De plus, apparemment, ce n’est pas la première fois que l’acteur sauve une personne depuis l’année dernière, il a également joué dans une action altruiste tout en essayant de sauver la vie d’un homme qui était tombé par-dessus bord d’une croisière pendant ses vacances dans le Caraïbes.

Le sujet a été localisé par le équipage de l’acteur lauréat après avoir passé 11 heures en mer.

Il ne fait donc aucun doute que l’acteur et activiste penche pour des causes humanitaires et environnementales telles que la fondation qu’il préside. Fondation Leonardo Dicaprio.

.