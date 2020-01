Photo Lizbeth Rodríguez enlève ses vêtements pour Instagram. | Instagram

Irrévérencieuse, audacieuse, belle, Lizbeth Rodríguez sait qu’elle a une silhouette spectaculaire et n’a donc pas hésité à se débarrasser de ses vêtements à plus d’une occasion pour son compte Instagram officiel.

La youtubeuse a mis en ligne sur son réseau social une photo audacieuse dans laquelle vous pouvez voir ses grandes courbes et sa taille minuscule sans aucun vêtement, elle a tenté de couvrir les plus intimes avec un morceau de tissu, mais ce fut en vain car elle était transparente.

Lizbeth Rodríguez a utilisé un énorme collier pour l’accompagner belle anatomie; Cependant, il doit être passé inaperçu par la majorité des internautes qui ont consulté la publication.

Vous pourriez être intéressé: Vidéo Lizbeth Rodríguez dans un énorme gâchis par le mal de son chiot Tutu

Regardez l’image en gras ici.

Apparemment, selon la description de l’image, cette fois c’était un défi … maintenant accompli.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

L’image a atteint près d’un demi-million de likes et les commentaires ont montré combien cela faisait brûler les réseaux avec la photographie.

Lire aussi: Photos Lizbeth Rodríguez sans sous-vêtements devient une princesse audacieuse

Récemment, la fille Badabun et Tavo Betancourt ont commencé à révéler différents détails de leur relation dans leurs vidéos YouTube, où ils ont montré qu’en dépit d’être d’anciens petits amis, ils s’entendent très bien et qu’il y a encore une chimie entre eux. Dans la vidéo la plus récente, le célèbre chien de sauvetage a avoué avoir placé les tampons de Lizbeth.

.