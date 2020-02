Photo Lizbeth Rodríguez et sa petite amie montrent leurs corps en sous-vêtements. | Instagram

La toujours belle Lizbeth Rodríguez et sa copine Bleu clair Ils ont posé avec leur plus beau sourire pour la caméra de Badabun, où les deux se vantent de leur corps en sous-vêtements.

Les deux youtubeurs ont montré leur grande amitié et dans l’image ils portent des vêtements sombres qui délimitent leurs attributs et soufflent l’imagination des internautes.

L’image date de l’époque où les deux faisaient partie de Badabun, une entreprise qui a actuellement un avenir incertain après le scandale.

La publication a été réalisée le 19 septembre 2019 et compte actuellement plus de 745 000 likes; Les commentaires ne cessent de vanter la beauté de Lizbeth et Celeste.

Hier, c’était la nouvelle que Celeste Pellegrini avait épousé Banaz en secret à Las Vegas et avait tout avoué dans sa dernière vidéo sur YouTube.

Nous nous sommes mariés à Las Vegas! a informé le couple dans la vidéo la plus récente de Celeste sur YouTube, où Celeste avoue qu’elle partagera ses 24 heures en tant que maris et enregistrées depuis la célèbre ville de Sin.

Celeste portait une belle robe blanche, des fleurs et un voile assorti, tandis que Bananier Il a utilisé une chemise avec un mème “Game Over”; alors que les deux étaient devant un “juge” à Las Vegas et ont dit “Oui, j’accepte.”

