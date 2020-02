Photo Lizbeth Rodríguez fait la promotion du cadeau et enseigne presque tout

Photo Lizbeth Rodriguez fait la promotion du cadeau et enseigne presque tout | Instagram

La belle youtubeuse plus connue pour son programme “Exposing Infidels”, Lizbeth Rodriguez, a mis en ligne une série de photos sur son compte Instagram où elle sort avec ses compagnes Kenia Os et Katie, mais à notre grande surprise dans la troisième image presque tout enseigne .

Il semble que parmi ces trois youtubers Ils ont un grand cadeau pour tous leurs disciples, car comme Lizbeth l’aime bien gâter à leurs fans, c’est pourquoi ils organisent un cadeau.

Il cadeau c’était à l’occasion du jour de Saint Valentin et il a de nombreux prix impressionnants, y compris: un iPhone 11 PRO, un Macbook Air et une carte-cadeau Sephora de 1000 $.

C’est pour cette raison que influenceur Il a décidé de télécharger une série d’images où il annonce une fois de plus ce cadeau incroyable qu’il a pour tout le monde, mais apparemment, il avait également un autre cadeau pour ses disciples, car dans la troisième image, il est représenté assis dans des escaliers et tu vois presque tout À cause de votre position assise.

Dans les images, il apparaît vêtu de noir, une couleur qui se détache parfaitementApparemment, c’est une colle manquante, une veste et un chemisier avec des tabourets, ainsi que des bottes hautes blanches.

Apparemment, sa jupe était si serrée qu’au moment où elle était assise, elle laissait ses adeptes jouer un peu avec son imagination.

La publication faite par Lizbeth après cinq heures de publication a plus de trois cent mille J’aime et des milliers de commentaires flattent à quel point elle est belle et qu’ils aiment la voir avec la chérie Katie.

Mes amis, j’ai d’excellentes nouvelles! Je suis tellement excité de vous dire que le mois de MARS sera le meilleur! puisque j’aurai l’occasion de vous rencontrer tous lors d’un Meet and Greet dans les villes suivantes: ● 6 mars, Hôtel Monterrey, Macro Plaza MONTERREY. ● 7 mars, Hotel City Express Plus GUADALAJARA ● 8 mars, Hotel City Express Plus, El Angel, CDMX Ce sera un événement entièrement familial où je pourrai les rencontrer, les embrasser et les apprécier tous ensemble lors de cette fête, alors préparez-vous et apportez tous vos famille N’oubliez pas, nous avons rendez-vous

Une publication partagée par Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial) le 3 février 2020 à 11:28 PST

Le papier vous a-t-il manqué? … Dans lequel vous étiez enveloppé de chocolat “, était l’un des commentaires de Lizbeth.

Pour participer et gagner cette dynamique amusante, il vous suffit de suivre les instructions que le Fille de badabun Il est parti dans sa récente publication sur Instagram.

Le concours se terminera la journée 19 février à 23 h et le gagnant sera annoncé sur son compte Instagram ou ses histoires.

