Photo: Luis Miguel voyage en train et son apparition suscite la controverse

Et Luis Miguel … brillant.

Grâce aux réseaux sociaux, des images ont été publiées où vous pouvez voir le chanteur sur un train de l’aéroport de Madrid. Espagne.

Il mexicain, loin de s’embêter avec les caméras ou les fans qui voulaient prendre une photo, il est très souriant, tout en profitant de son voyage.

Dans le panorama, vous pouvez voir interprète portant un imperméable, des gants, une valise et des lunettes noires.

Même sur Instagram, il a été spéculé s’il était un double de l’ex d’Aracely Arambula, mais d’autres qui ont remarqué qu’il “ s’en tenait ” à la vieillesse.

La vieillesse le frappe durement et ce n’est pas si vieux “, a déclaré lisa_419.

C’est l’utilisateur @ChicaPicosa qui, via Instagram, a partagé l’image controversée du chanteur.

Cependant, pour de nombreux artistes du milieu, Luis Miguel Cela a été un rêve inaccessible pour beaucoup, l’un d’entre eux, le chanteur Yuri, qui a récemment révélé un souhait qu’il avait envers le chanteur et qui n’a jamais été exaucé.

L’artiste jarocha, l’une des plus aimées de la musique et de la télévision, a récemment fait des déclarations controversées après avoir révélé qu’elle aurait aimé faire partie de la liste d’amour de la chanteur Plus assiégé, cependant, n’a pas été accompli.

Le chanteur a dit l’appel “Soleil du Mexique“Il est l’un des hommes les plus assiégés du Mexique et que plusieurs artistes voulaient faire partie de sa liste d’amour, elle rejoint cette liste.

Avec le personnage sortant et plaisantant qui caractérise son commentaire:

Ces petites chaussures n’étaient pas sous mon lit, j’ai toujours voulu.

En outre, le chanteur souligne qu’avant Luis Miguel était un bel homme et maintenant c’est un homme mûr, montrant qu’il conserve toujours ses charmes, cependant, “Nous voulions tous de lui!” fait-il remarquer.

Je voulais aussi être la petite amie de Luis Miguel, cependant, il n’a pas abandonné, il a dit … ce n’était pas son genre.

Ce qui précède, est né après avoir montré que l’interprète de “Ce sera que tu ne m’aimes pas”, pourrait illuminer un projet à la porte du Veracruz car il pointe pourrait apparaître dans l’un des épisodes de la bioserie que le chanteur prépare.

