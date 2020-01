Photo Natti Natasha et son scandaleux petit bikini doré

Photo Natti Natasha et son scandaleux et petit bikini doré. | Instagram

Natti Natasha a montré ses belles courbes dans un magnifique bikini doré sur ses réseaux sociaux. La publication est une bombe parce que le chanteur a l’air le plus spectaculaire.

Natti a une anatomie impressionnante qui laisse les internautes stupéfaits chaque fois qu’elle décide de partager une image d’elle-même sur son compte officiel. Instagram

À cette occasion, l’interprète a montré son décolleté et son ventre plat dans ces deux pièces qui ont fait transpirer Internet.

Cela peut vous intéresser: Natti Nattasha avec une mini-jupe apprend aux autres à rendre ses fans Instagram fous

Regardez la belle Natti ici.

Sur la photo qui a déjà dépassé 650 000 likes et 5 000 commentaires sur Instagram, Natti Natasha a l’air un peu souriante, coquette et salue d’une manière très particulière.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Selon la description de l’image, elle est dédiée à ceux qui la critiquent et à ceux qui l’aiment.

Lire aussi: Papa Yankee pourrait battre Natti Natasha avec Camila Cabello en 2020

✌ amour pour les deux (haineux et fans) qu’est-ce que vous êtes? ”, A-t-il écrit à côté de la photo.

Récemment, la chanteuse d’origine dominicaine a partagé une autre photo avec laquelle elle a également rendu tout le monde fou, en plus de montrer sa jolie arrière-garde, elle porte un string sur son pantalon, ce qui la rend encore plus marquante. Les internautes demandent à Natti de continuer à partager des images plus audacieuses sur leurs réseaux sociaux.

.