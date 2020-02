Photo Noelia captive les réseaux sociaux en oubliant le pantalon | Instagram

La toujours charmante Noelia a dérangé les réseaux sociaux avec une photo unique dans laquelle elle est prête à sortir mais oublie un petit détail, elle ne portait pas de pantalon.

Sur la photo partagée par la chanteuse sur son compte Instagram, elle peut être vue prête, même avec un sac à la main pour quitter la maison, mais il y a un petit détail, son arrière-garde exposée comme Il n’a pas mis de pantalon manquant ou tout vêtement qui le recouvrait.

Dans l’image, vous pouvez voir le chanteur avec un chemisier sombre à manches longues, des bottes, des bas de bœuf et un visage et un visage très soignés, mais le détail exaspérant est le plus exposé

Dans la description de la photo, Noelia précise que les choses qu’elle porte sont Channel, à l’exception de ce qui est le plus évident, ses attributs.

Veste Chanel, sac Chanel, bottes Chanel ….. et mes bottines ne sont pas Chanel mais elles sont Noelicious , écrit-il dans le post.

La publication de l’interprète de Donne moi une raison Cela a été fait il y a seulement 18 jours et compte déjà plus de 34 000 likes.

Les compliments pour la belle blonde, les coeurs, les baisers de feux et autres ont été une constante dans les commentaires de la publication coquette et très audacieuse.

