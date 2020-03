Photo: Provocation ou négligence? Yanet García montre son côté inébranlable ¡Dios santo!

Yanet García ne pouvait plus cacher son grand secret

25 mars 2020

Yanet García est une Mexicaine qui s’est fait connaître pour son entraînement physique à travers ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram où l’on peut observer ses grands attributs.

En plus de cela, la jeune femme a participé à diverses publicités pour sa grande taille sur son dos, et comme si cela ne suffisait pas, elle est totalement belle. tout le monde la connaît comme la fille du temps.

Récemment, nous avons observé une photo sur son profil Instagram qui en a laissé plus d’une avec la bouche ouverte, et c’est que l’on peut voir Yanet García avec et sans attributs car c’est une photo prise il y a 10 ans.

Dans l’image la plus récente, on peut voir que Yanet García a obtenu après de nombreuses années d’entraînement un bon corps bien fait à l’avant et à l’arrière. Rien à voir avec ce que c’était!

Et dans l’ancienne image, on voit que Yanet García était extrêmement maigre et avait à peine un peu de viande, elle n’en a pas l’air! Ses fans ne peuvent toujours pas y croire. Quelle folie!

