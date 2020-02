Photo: Regardez à quoi ressemble Karol G avec ce mini short bien gommé qui vous permet de voir que

Karol G continue de provoquer des passions chez ses milliers de fans et de followers, cette fois avec un look de rêve auquel vous ne pouvez pas croire.

17 février 2020

Si quelque chose fait mille merveilles le colombien, c’est éveiller les passions les plus profondes avec leurs tenues et photos sur Instagram, où on l’a vu cette fois avec un short caoutchouté, juste fou.

Le port de bottes hauteur genou en cuir rouge, un classique sans hésitation, est accompagné de collants noirs et d’un short caoutchouté vert olive assorti à la veste et de fantastiques détails jaunes.

Et sur le torse, il porte une chemise en maille rouge exquise, qui révèle tout et mon Dieu !, Avec de petites étoiles de la même couleur que la chemise, Karol G couvre le bout de sa poitrine, sans aucun doute il porte la tenue.

Et c’est que Karol G a des seins qui attirent l’attention de tout le monde, et avec cette tenue, il ne fait aucun doute que la chanteuse sait comment faire plaisir à ses fans et admirateurs bien-aimés.

C’est du moins ce qui est montré lorsque l’un des abonnés a commenté dans la publication: “Merci beaucoup, vous êtes la plus belle femme née.” Certainement, les coeurs que Karol vole avec sa beauté sont nombreux.

