Photo: Regardez! Karol G montre ses seins sans crainte et ils ont l’air rond et charnu OMG

Comme vous l’avez lu, Karol G pose pour la caméra à l’intérieur de la baignoire, montrant ses gros seins libres et naturels.

23 février 2020

La chanteuse colombienne controversée fait quotidiennement la une des journaux, si vous entrez dans ses réseaux sociaux, vous pouvez voir que l’imagination et l’événement ne finissent jamais, comme c’est le cas avec sa fausse vidéo promotionnelle pour sa nouvelle compagnie aérienne appelée la tusa.

Et cette photo de crise cardiaque? Tout d’abord, c’est une courtoisie de @daikygamboa comme le souligne l’artiste. Karol G a publié sans crainte de critiques une demi-nue où l’on voit complètement ses seins et le reste de son corps immergés dans l’eau.

L’interprète de tusa a publié: «La partie la plus difficile de tout processus est d’apprendre à vous aimer plus que quiconque, de cet amour vient la confiance et donc le succès. Vous et nous sommes tous une œuvre d’art. »

Sensuelle et consciente, c’est la proposition de Karol dans cette polémique semi-nue, son message est clair et puissant, l’estime de soi est peut-être la tâche la plus difficile à réaliser, mais nécessaire pour résister au quotidien aux critiques.

Nous ne pouvons tout simplement pas arrêter de louer Karol G pour sa beauté naturelle et pour son courage à se montrer sans vêtements devant le monde. Certes, la Colombienne entrera dans l’histoire en marquant un avant et un après avec sa musique.

.