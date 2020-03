Photo Sarah Kohan, épouse de Chicharito tombe amoureuse de la nature et à cheval

Photo Sarah Kohan, la femme de Chicharito, tombe amoureuse de la nature et à cheval | Instagram

Vraiment belle!, Sarah Kohan, Le mannequin et épouse du célèbre footballeur mexicain Javier el Chicharito Hernández a volé les soupirs des réseaux sociaux en partageant une photo sur laquelle il peut être vu sans aucun vêtement sur un beau cheval.

La scène signa d’un film montre la beauté et les courbes de Kohan il y a deux ans, alors qu’elle n’était pas encore devenue mère.

Le mannequin blonde de 23 ans peut être vu à cheval sur le quino avec la mer en arrière-plan montrant un bronzage spectaculaire et un sourire qui conquiert tout le monde.

Voir l’image audacieuse ici.

Il y a deux ans aujourd’hui, après un voyage de travail aux Fidji … nous pouvons revenir s’il vous plaît .. une fois que le monde sera à nouveau en sécurité et exempt d’une maladie hautement contagieuse , a écrit l’épouse du footballeur à côté de l’image.

La publication a été réalisée il y a 22 heures et compte déjà plus de 60 000 likes et de beaux mots sans fin pour le beau modèle.

Étant donné la curiosité de nombreux Kohan, elle a souligné qu’elle n’avait aucun problème à monter à cheval sans vêtements car, a-t-elle précisé, il y avait une serviette entre elle et l’animal.

Sarah Kohan et Javier Hernández surpris en révélant leur relation amoureuse après la fin d’une relation à long terme avec le footballeur. Mais la surprise a été plus grande lorsqu’ils ont révélé qu’il attendait son premier enfant.

