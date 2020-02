Photo Suzy Cortez couvre les plus cachés d’une seule main | Instagram

La toujours controversée Suzy Cortez a “tourné” les réseaux sociaux avec une image coquette dans laquelle elle n’a pas eu besoin d’enlever beaucoup de vêtements pour enflammer l’imagination des internautes.

Les beaux yeux de femme de la mer ont partagé sur son compte Instagram officiel la photo sur laquelle elle peut être vue avec un corps commun, “commun” si ce n’était le décolleté énorme au bas de celui-ci.

Comme si cela ne suffisait pas, l’audace de sa garde-robe, Miss Bumbum n’a utilisé qu’une seule main pour tenter de la cacher entrejambe, alors qu’ils étaient grands ouverts.

Regardez l’image ici.

Avec cette publication coquette, Suzy Cortez a dit bonjour à ses followers sur les réseaux sociaux, qui sont plus qu’heureux de profiter de sa beauté.

L’image publiée il y a deux jours compte plus de 15 mille likes, en plus de commentaires sans fin qui parlent de son flirt et de ses emojis de feu, de cœur, entre autres.

Miss Bumbum Elle est devenue une véritable déesse des réseaux sociaux, elle les conquiert de jour en jour avec ses vidéos, photos et cadeaux comme le domaine du bal. Peu importe que ce soit sur la plage, sur le terrain de jeu ou dans une chambre, Suzy Cortez trouvera toujours le meilleur moyen de plaire aux internautes.

