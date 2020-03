Photo Thalia et les fleurs de sa garde-robe qui se cachent très peu | Instagram

De plus en plus audacieuse, intrépide, Thalia ose et vante à nouveau ses courbes imposantes et son anatomie parmi les fleurs.

C’est à travers une photo et une vidéo que la Mexicaine a présumé sa belle anatomie qui n’était couverte que de parties stratégiques par des fleurs, puisque la garde-robe était transparente dans son intégralité.

Les fleurs n’étaient pas seulement trouvées dans son corps, Thalia était entourée de beaucoup d’entre elles et a émis un beau message à leur sujet.

Il y a des moments auxquels vous êtes toujours attirés et des lieux de paix et d’oasis de l’âme. Et ces scénarios sont sans aucun doute pour moi mes vestiaires à fleurs qui depuis l’enfance m’ont donné la fraîcheur et la force pour défendre mon identité et poursuivre ma vision sans se soucier des taquineries et des opinions trouvées, écrivait le célèbre.

La chanteuse s’est déclarée “une hippie du cœur “et a noté que tout au long de sa carrière, les fleurs ont toujours été quelque chose d’important.

Les fleurs dans cette garde-robe et les fleurs que j’ai toujours utilisées dans mes microphones et dans mes vêtements dans les années 80, 90 et à ce jour, sont le rappel que j’ai toujours aimé, respecté et écouté ce cœur latent et cet esprit capable et imparable que nous portons tous à l’intérieur, mais tout le monde n’en profite pas.

