[PHOTO] The Conners: Ozzy, Sharon Osbourne Cast – Saison 2, épisode 15

Le train fou arrive à Lanford!

ABC a annoncé jeudi que Ozzy et Sharon Osbourne apparaîtront comme elles-mêmes dans l’épisode du 17 mars de The Conners. Le réseau a également publié la photo ci-dessus, qui montre le prince et la princesse des ténèbres assis dans la boîte à lunch récemment rénovée.

Alors que d’autres détails concernant le camée d’Osbournes sont gardés secrets, ABC a envoyé la description de l’épisode suivante:

«Barbes, Thrrupples et Robots» – Harris est la patronne de Darlene après que sa mère, désespérément à la recherche d’argent, ait trouvé un emploi chez Price Warehouse; Jackie décide de faire passer sa relation de «thrupple» avec Ron et Janelle au niveau supérieur; et tout le monde se moque de l’apparence de Ben après avoir rasé sa barbe pour tenter de paraître plus net aux annonceurs potentiels du magazine.

Le spot invité doublera comme une réunion entre Sharon et Sara Gilbert, qui ont travaillé ensemble sur The Talk pendant neuf ans. Gilbert a quitté la série diurne de CBS en août dernier et a été remplacé par Marie Osmond avant la saison 10; Osbourne est le dernier panéliste original restant.

Les Osbournes sont les derniers d’une longue lignée d’étoiles invitées de The Conners Season 2 – une liste qui comprend Dan Aykroyd, Cheryl Hines, Noel Fisher, et a épousé Clark Gregg et Jennifer Gray.

Avez-vous hâte de voir les Osbournes sur The Conners?

