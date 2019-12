Photo Yanet García devant Issa Vegas, duel d'arrière-garde | Instagram

Deux beautés du monde du fitness et aimées par Internet se sont finalement affrontées, bien qu'étant rivales dans le monde du fitness, Issa Vegas et Yanet García s'entendent plutôt bien et ont ravi les internautes avec une publication dans laquelle ils se trouvent Vous pouvez voir ensemble.

Ce qui a rendu cette photographie historique possible, c'est l'adieu de Yanet García, la célèbre programme Climate Girl of the Hoy.

La publication a été réalisée par Vegas sur son compte Instagram officiel et accompagnée d'une phrase aimante pour Garcia.

Avec la fille météo préférée du Mexique, ❤️ , elle a écrit à côté de la photo.

Pour sa part, Yanet García a répondu par un "Belle" un petit visage avec des cœurs et un cœur, ce qui indique qu'ils sont apparemment de très bons amis; indépendamment du fait qu'il s'agisse d'une concurrence directe les uns des autres.

Yanet García quitte le matituno par contrat et n'a pas tenté de le renouveler car en plus de craindre que l'entreprise accepte la possibilité de le faire, parmi ses plans les plus proches, est de déménager aux États-Unis avec son petit ami.

Lewis Howes 36 ans est son partenaire et fait partie de l'équipe nationale de handball ou de handball masculin du pays anglo-saxon. Il est également connu comme entrepreneur, écrivain et coach inspirant.

Le remplacement de Garcia est Aleira Avendañou, aussi connu comme "La barbie latina". Elle a 29 ans et comme si cela ne suffisait pas, elle a aussi le privilège de la taille de peur qu'elle a avec celle qui en plus du reste de son corps, laisse quiconque sans voix!

Le pilote et mannequin car elle a d'innombrables fans pour sa participation au programme "Wake Up America", dans lequel elle a partagé des conseils beauté, qu'elle partage également sur ses réseaux sociaux Twitter et Instagram.

