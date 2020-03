[PHOTOS] 11 façons dont les émissions de télévision ont caché des grossesses

À quoi devez-vous vous attendre lorsqu’une star de votre série télévisée préférée attend? Si l’histoire nous a montré quelque chose, la réponse est «tout et n’importe quoi»!

Avec la nouvelle que Supergirl elle-même, Melissa Benoist, attend son premier enfant et celui de son mari / ancien co-star Chris Woods, tous les regards sont tournés vers la série de super-héros CW, les fans spéculant sur la manière dont elle naviguera sur le bébé imminent de sa star. Après tout, la Girl of Steel, par définition, est régulièrement impliquée dans des séquences de combat et de vol intenses, tout en portant une combinaison élégante.

Ajout d’une autre couche de difficulté: Kara Danvers ne sort pas ensemble, ni n’est intimement impliquée avec quelqu’un que nous connaissons, donc rendre le personnage enceinte n’est pas une option logique (à moins qu’il y ait, comme, la Kryptonite rose qui provoque des conceptions immaculées). La série CW passera-t-elle directement en production sur les épisodes de la saison prochaine, après avoir terminé la saison 5 ce printemps? Avant le congé de maternité de Benoist? Est-ce que Supergirl, comme l’ont fait d’autres spectacles, tournera soigneusement «autour» de sa star, doublant pour elle dans des séquences costumées et acrobatiques? La Maiden of Might de la saison 6 recevra-t-elle plus d’aide que d’habitude de la part de son groupe de super-amis?

Ce que nous savons: cette tenue très curieuse portée par la co-star Chyler Leigh sur Instagram ne prend pas en compte le plan de la série de super-héros – Alex ne revendique pas temporairement le manteau. Non, ce look joue dans l’épisode du 15 mars de l’émission.

Avec un œil sur la décision très importante de Supergirl à venir, TVLine a rassemblé plus de 10 façons dont des dizaines sur des dizaines d’autres émissions ont écrit autour ou écrites sur les grossesses réelles des stars. (Cliquez ici pour un accès direct.) Lequel vous souvenez le mieux et lequel avez-vous trouvé le plus intelligent?