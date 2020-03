[PHOTOS] 20 personnages télévisés avec lesquels vous détesteriez être mis en quarantaine, classés

La quarantaine vous a abattu? Eh bien, au moins, vous n’avez pas coopéré avec Sheldon Cooper pour les deux prochaines semaines, non?

Il y a de nombreuses raisons de compter nos bénédictions – et oui, cela inclut le fait de pouvoir nous distancier socialement du narcissique résident (et oui, fictif!) De The Big Bang Theory. En fait, il y a beaucoup de personnages télévisés avec lesquels nous sommes reconnaissants de ne pas être coincés avec… 20, pour être exact.

Étant donné que chacun de ces personnages a sa propre marque de qualités gênantes, il était difficile de les classer de légèrement tolérables à complètement exaspérants… mais nous l’avons fait quand même! Cette liste comprend tout, depuis les minnesotans bavards (The Golden Girls ‘Rose Nylund) jusqu’aux personnes aux prises avec des problèmes d’hygiène (#SorryNotSorry, Broad City’s Bevers). De plus, nous sommes sûrs à 100% que personne ne veut s’en prendre à Hannibal Lecter. Déjà. (De peur qu’ils ne se retrouvent dans le globe oculaire comme le Kramer doré et beurré de Seinfeld.)

Pour être clair: nous ne disons pas que ces personnages sont dissemblables ou dépourvus de valeur (bien que certains le soient!). Un pauvre cri de Saved by the Bell ne ferait pas de mal à une mouche; nous aurions juste besoin de nous livrer à ses bizarreries à très petites doses.

Voyez quels personnages ont fait notre liste dans la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct) puis dites-nous vos choix dans les commentaires ci-dessous!

X