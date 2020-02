[PHOTOS] «A Million Little Things» Saison 2, épisode 17 Spoilers – Jon

HISTOIRES CONNEXES

Bien qu’il soit mort depuis un an maintenant, Jon Un million de petites choses n’est jamais loin de l’esprit de ses amis. Et ce fait deviendra encore plus apparent – et beaucoup plus surréaliste – dans un avenir très proche.

Ron Livingston fera sa première apparition dans la saison 2 de l’épisode diffusé le jeudi 12 mars (ABC, 10 / 9c), alors que sa bande d’amis et sa famille réfléchissent à l’anniversaire de son suicide. Le titre de l’épisode est «Rêves», ce qui nous amène à croire que le père décédé apparaîtra dans la conscience de ses amis pendant leur sommeil.

Les photos ci-dessous semblent certainement étayer cette théorie. Dans l’un, Gary à l’air normal et Jon chauve semblent jouer à des jeux vidéo assis dans les chaises de la clinique où Gary a subi une chimiothérapie. Sauf qu’ils sont chez Jon et Delilah…? Dans un autre, Jon et Eddie sont assis dans une barque, et la posture d’Eddie indique qu’il pourrait traverser quelque chose de grand.

La description officielle de l’épisode nous fait penser que l’intuition est juste: “Mais pour Eddie, son rêve ouvre un nouveau mystère”, dit-il. Hmm…

