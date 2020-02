[PHOTOS] Annulation de «Ray Donovan»: 10 questions sans réponse

L’annulation surprise de Ray Donovan signifie que la finale de la saison 7 doit maintenant fonctionner comme la finale de la série dramatique de Showtime. Et ce serait très bien si l’épisode comportait même un minimum de clôture. Malheureusement, “Vous ne marcherez jamais seul” – qui a été diffusé le 19 janvier – a laissé le sort de presque tous les personnages en suspens.

Showtime a confirmé mardi que le drame de Liev Schreiber ne serait pas de retour pour la saison 8, déclarant à TVLine: «Après sept saisons incroyables, Ray Donovan a conclu sa course sur Showtime. Nous sommes fiers que la série se soit terminée au milieu d’une audience aussi forte et sur une note aussi puissante. Nos remerciements les plus sincères vont à Liev Schreiber, Jon Voight, au showrunner David Hollander et à l’ensemble des acteurs et de l’équipe, passés et présents, pour leur travail dévoué.

Alors que les fans pleurent la disparition de la série, nous déplorons via la galerie ci-jointe les 10 plus grands mystères narratifs non résolus que la série laisse derrière eux (cliquez ici pour un accès direct).

