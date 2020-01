[PHOTOS] Aperçu «Superstore»: le mariage de Sandra – Saison 5, épisode 14

HISTOIRES CONNEXES

Sandra et Jerry de Superstore sont bientôt prêts à faire le noeud – et TVLine a votre premier aperçu exclusif à l’occasion capitale.

La triste résidente de Cloud 9 dira “je le fais” à son petit ami à plusieurs reprises lors d’un mariage présidé par l’ancien directeur des ventes devenu associé, Glenn, et diffusé le jeudi 30 janvier sur NBC. La mariée et le marié sont tous des sourires sur les photos ci-dessus et ci-dessous, mais il y a lieu de s’inquiéter de leur saint mariage.

“Lorsque la tentative de Jonah d’aider les traiteurs et l’obsession de Dina pour la sécurité des mariages menacent de tout faire dérailler, il appartient à Amy de s’assurer que le grand jour de Sandra ne soit pas gâché”, selon le journal officiel. Pendant ce temps, “Garrett a du mal à savoir quoi dire dans son toast Best Man”, et “Mateo trouve que commencer une nouvelle relation peut être plus compliqué qu’il ne le pensait.”

Carol n’est pas mentionnée dans le synopsis ci-dessus, qui peut ou non saboter le mariage. L’ancienne némésis de Sandra et l’ex-petite amie de Jerry sont récemment revenues d’un voyage qui a changé leur vie à Sedona avec une nouvelle vision hippie de la vie, bien que Sandra ne soit pas convaincue que Carol a réellement changé.

Sandra et Jerry se sont engagés pour la première fois dans la finale de la saison 4, tandis que Mateo était emporté dans une I.C.E. raid. La proposition impromptue a été suivie par une fête d’engagement vraiment pathétique dans les «Témoignages» d’octobre dernier.

Superstore diffuse les jeudis à 8 / 7c. Faites défiler vers le bas pour voir des photos de mariage supplémentaires, puis appuyez sur les commentaires et dites-nous si vous serez RSVP (ou plutôt, définissez vos DVR) pour les noces de Sandra et Jerry.