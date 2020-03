[PHOTOS] «Black-ish» Stars Visit «mixed-ish»: Saison 1, épisode 19

HISTOIRES CONNEXES

mixed-ish va dans le sens de Lost et This Is Us et offre aux téléspectateurs un flash-back amusant dans l’épisode de cette semaine – et vous pourriez reconnaître certains des visages que vous voyez dans ces photos exclusives de l’épisode de mardi (ABC, 9 / 8c) .

L’ep, intitulé «Docteur! Docteur! », Raconte le premier véritable intérêt de Bow dans le domaine médical, qui se déclenche lorsqu’elle aide un ami qui revient avec le mono. Et lorsque le spectacle avance de quelques années pour montrer Rainbow diplômé de l’école de médecine, Tracee Ellis Ross (qui raconte et produit le spin-off prequel) de Black-ish joue son personnage comme une vingtaine quelque chose sur le point de devenir docteur.

Bien sûr, cela signifie qu’Anthony Anderson apparaît également comme une version plus jeune et plate de son personnage noir Dre. Et cela ne fait que partie de la véritable fête visuelle que les photos ci-dessous offrent. Nous jetons également un coup d’œil à Paul de Mark-Paul Gosselaar et à Alicia de Tika Sumpter dans leurs vieilles années, ainsi qu’à Denise et à un Harrison majestueux, alors qu’ils posent à côté du nouveau diplômé.

Shiri Appleby (unREAL, Roswell) a réalisé l’épisode, qui nous montre également comment la famille de Bow a fait face à la maladie à l’époque: Alicia ment à Paul à propos de se faire vacciner contre la grippe, Denise revient avec un bug, et Santamonica et Johan sont plutôt habitués au riche style de vie de Harrison pendant qu’ils restent avec grand-père pendant que Denise est malade.

Faites défiler les photos ci-dessus et ci-dessous pour votre premier aperçu du flash-forward.