[PHOTOS] Blindsides «Survivor» les plus choquants, classés

Cela fait 20 ans que Survivor a fait ses débuts, et depuis lors, 590 naufragés ont tenté de se surpasser, de se surpasser et de se survivre dans l’espoir d’obtenir le prix en espèces de 1 million de dollars. Mais tout le monde ne peut pas être un survivant unique. Des centaines de personnes ont été renvoyées chez elles les mains vides, ayant été victimes de stores aveugles imprévisibles, à couper le souffle et glorieux.

Nous parlerons au nom des fans de Survivor partout: tout le monde aime un bon côté aveugle! Non seulement ils créent des moments télévisés incroyables, mais ils sont le summum d’une stratégie bien planifiée et exécutée de manière experte. Blindsides est un incontournable de Survivor – la cerise sur le gâteau d’une saison satisfaisante – alors TVLine a dressé une liste des sorties les plus choquantes de l’histoire de la série.

Beaucoup des aveugles qui ont fait notre liste étaient le résultat d’idoles d’immunité cachées (ou d’autres avantages) jouées avec précision. D’autres votes, cependant, sont tombés d’horribles défaillances de jugement et de confiance, qui ont non seulement fait monter la tension à l’écran, mais ont également donné lieu à des conseils tribaux épiques et à des erreurs déconcertantes.

Cette liste contient certains des meilleurs moments de la franchise, y compris les tribaux des saisons Millenials de Survivor vs Gen X, David vs Goliath, Game Changers et Borneo… et bien sûr, nous ne pouvions pas oublier Mirconesia – Fans vs Favorites! Découvrez les choix de TVLine dans la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct), puis dites-nous quels côtés aveugles vous avez sauté de votre canapé dans les commentaires ci-dessous!

X