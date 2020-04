[PHOTOS] “Chicago Fire”, “PD” et “Med” Cast Exits, Classé

L’annonce de cette semaine selon laquelle Annie Ilonzeh de Chicago Fire (alias paramédicale Emily Foster) ne reviendra pas dans le drame NBC n’est pas le premier départ majeur de la distribution à faire vibrer la franchise #OneChicago. En fait, plus d’une douzaine de habitués de la série Fire et ses retombées Chicago Med et Chicago P.D. se sont séparés avec la Windy City au cours des huit dernières années.

TVLine a compilé un guide complet de tous les personnages qui ont fait leurs adieux à #OneChicago, classés du moins au plus significatif. Notre galerie comprend des détails sur comment et pourquoi chaque acteur a été écrit, ainsi que leurs premier et dernier épisodes afin que vous puissiez revoir leurs arcs. Vous pourriez même trouver quelques personnes que vous avez oubliées sont venues et sont passées par Chi-ville. (Remarque: Nous avons limité notre liste aux habitués de la série – ou à ceux qui auraient été membres de la distribution à plein temps, dans quelques cas – et aux personnages très récurrents.)

Les départs vont de la mort tragique (R.I.P., Otis, Shay, Olinsky et plus) à de nouveaux débuts pleins d’espoir (salut, Peter Mills!). Et bien sûr, certains adieux étaient plus difficiles à accepter que d’autres, tandis que certaines sorties laissaient un impact plus durable sur les téléspectateurs et les autres personnages. Alors, quelle sortie a le plus choqué le monde de Chicago?

Faites défiler la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct) pour revoir notre classement, puis cliquez sur les commentaires pour nous dire quel au revoir vous a le plus frappé et qui vous manque le plus!

