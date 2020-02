[PHOTOS] Costumes de la saison 3 de «The Masked Singer»

Nous savons, nous savons: il semble que ce soit hier que Fox – alias Whose Line Is It Anyway? ” Wayne Brady – s’est frayé un chemin vers la gloire de la saison 2 de Masked Singer. (Pour être honnête, ce n’était que le mois dernier.) Mais il est déjà temps pour une nouvelle génération de crooners secrets de monter sur scène: pouvons-nous présenter les candidats qui participent à la saison 3?

Lorsque la série réalité de Fox reviendra dimanche, diffusée immédiatement après le Super Bowl, elle présentera aux téléspectateurs 18 nouveaux concurrents déguisés qui chanteront chaque semaine dans le but de rester dans la compétition un peu plus longtemps. Comme lors des saisons précédentes, ceux qui ont été rejetés perdront leurs têtes géantes en mousse à la fin de chaque épisode, révélant leurs visages de célébrités à une foule choquée.

Avant les grands débuts d’après-match, nous avons rassemblé toutes les photos publicitaires que Fox a fournies – y compris deux éditions tardives publiées vendredi soir – afin que vous puissiez donner une bonne fois aux chanteurs. (La tenue scandaleuse du chanteur final n’a pas encore été révélée.)

De plus: nous mettrons à jour la galerie à droite tout au long de la saison, en ajoutant des indices et des morceaux glanés à chaque épisode, pour vous aider à formuler vos suppositions.

Alors cliquez sur la galerie à droite – et assurez-vous de la mettre en signet et de revenir après le début des épisodes – puis devinez!

