[PHOTOS] «CSI» Saison 16: distribution, personnages de retour pour CBS Revival

Les sondages sont fermés et les résultats du sondage de relance de TVLine sur CSI sont connus. Andrews était MIA dans le renouveau en cours.

L’expert en toxicologie de Jon Wellner n’a rassemblé que quelques dizaines de votes dans notre sondage du 12 février, qui vous demandait de choisir les vétérinaires du CSI (trois sur un groupe de 15 habitués de la série) que vous souhaitiez le plus voir apparaître dans la série d’événements potentiellement limités. En conséquence, Andrews a terminé bien en dehors du Top 10 final.

Comme indiqué la semaine dernière, CBS élabore un renouveau CSI à court terme pour l’automne prochain qui commémorera le 20e anniversaire du lancement de la série originale (en octobre 2000). Le vétérinaire élémentaire Jason Tracey dirige le projet. Le suivi serait une fois de plus fixé à Las Vegas et, si des accords peuvent être conclus, mettra en vedette un certain nombre d’acteurs originaux, dont William Petersen et Jorja Fox (qui auraient tous deux été approchés).

Faites défiler la galerie ci-jointe (ou cliquez ici pour un accès direct) pour voir quels personnages ont fait votre liste de retour, complétez avec le numéro de classement Top 10 et le pourcentage de vote, puis abordez cette question dans les commentaires: Le classement spécifique de quel personnage vous a surpris le plus?

