Photos de la Batmobile du nouveau film de The Batman

Nous avons les premiers aperçus de la Batmobile du prochain film Batman avec Robert Pattinson et réalisé par Matt Reeves.

Les images, gracieuseté de Matt Reeves lui-même, nous permettent de voir un front similaire à celui d’une Lamborghini ou d’une Mustang, tandis que l’arrière présente les ailerons surélevés et les phares sur et une énorme évasion qui, on le comprend, crachera du feu et fera rouler l’homme cagoulé à toute vitesse.

Vous pouvez voir les images ci-dessous:

Le batman sortira en juin 2021. Le casting comprend également Zoe Kravitz comme Catwoman, Paul Dano comme The Riddler, Colin Farrell comme The Penguin, Andy Serkis comme Alfred Pennyworth et Jeffrey Wright comme Jim Gordon.

.