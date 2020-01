Photos de l’ensemble The Falcon et The Winter Soldier

L’emblématique bouclier en vibranium Captain America a traversé un long voyage depuis que Steve Rogers (Chris Evans) a quitté l’uniforme des étoiles et des rayures après les événements de Avengers: Fin de partie pour revenir dans le passé et vieillir à côté de Peggy Carter. La dernière fois que nous avons su quelque chose sur le bouclier, c’est que la fille d’Iron Man l’a utilisé pour glisser sur la neige, mais maintenant il est plus proche de sa destination finale.

Nous recommandons également: la fille d’Iron Man utilise le bouclier de Captain America comme traîneau

Certaines photos de l’ensemble de The Falcon et The Winter Soldier viennent d’être filtrées et comme beaucoup d’entre nous soupçonnent que le bouclier du Cap irait entre les mains de Sam Wilson, l’homme qui a hérité du travail de Captain America, mais sur ces photos, nous voyons que c’est l’agent américain Wyatt Russell, agent américain, qui détient l’arme de protection des États-Unis..

Anthony Mackie, qui incarne Sam Wilson, utilise probablement le bouclier de Captain America, surtout si nous pensons que par le passé, San Diego Comic Con a pris la scène en tenant l’arme lorsque la série a été annoncée. Malgré tout, Mackie a assuré qu’il ne serait pas le nouveau Captain America, il sera donc intéressant d’explorer l’histoire du bouclier dans la série Marvel Studios.

Nous vous recommandons également: Premières images de l’agent américain et de Sharon Carter dans Falcon and the Winter Soldier

Le faucon et le soldat d’hiver arrivera au service de streaming Disney + d’ici la fin de 2020.