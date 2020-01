Photos d’Oliver Peck Blackface: le juge «Ink Master» s’excuse

Le juge Ink Master, Oliver Peck, s’est excusé pour le port de costumes noirs, comme on le voit sur les photos qui ont récemment fait surface sur TMZ.

Dans les photos personnelles qui apparemment vivaient sur l’ancienne page MySpace de Peck, le mari de Kat Von D est vu dans le maquillage du visage et des bras bruns, habillé en basketteur et en super-héros dont le surnom comprend une épithète raciste.

“Je veux m’excuser à profusion pour mon comportement complètement inapproprié, insensible et immature”, a déclaré Peck dans un article Instagram, peu de temps après que les photos aient commencé à circuler sur les réseaux sociaux. «J’espère que j’ai beaucoup mûri depuis lors et je suis profondément désolé pour tous ceux que j’ai offensés.

“J’ai eu 100% tort de me représenter de cette façon et je prends l’entière responsabilité de mon point de vue immature et erroné, de la perte totale de jugement et de l’insensibilité”, a-t-il ajouté. «Je ne peux qu’espérer que… toute personne que j’ai offensée… pourra la trouver dans [their] cœur d’accepter mes sincères excuses. “

Peck devait organiser le sixième tournoi de boxe caritatif annuel Tattooed Gloves le mois prochain à Austin, au Texas, mais il a été remplacé après que les photos susmentionnées aient fait surface, avec l’annonceur / tatoueur professionnel Dave Woodard.

TVLine a contacté Paramount Network pour commenter les photos de Peck. La troisième saison de 16 épisodes d’Ink Masters est déjà enregistrée et devrait être diffusée ce mardi.