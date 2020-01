Photos du pilote dérivé «Arrow»: «Flèche verte et les Canaries»

Si vous pensiez commencer à comprendre à quoi ressemblerait le spin-off potentiel d’Arrow, détrompez-vous.

Dans une première série de photos de l’avant-dernier épisode de la série CW, diffusée le mardi 21 janvier et intitulée «Flèche verte et les Canaries», nous voyons Laurel (Katie Cassidy), Dinah (Juliana Harkavy) et Mia (jouée par Katherine McNamara ) patrouiller une 2040 Star City atypiquement brillante et propre dans des vêtements à la fois super stylés et dans leurs costumes de lutte contre le crime.

On voit aussi Dinah… chanter ??

Il convient également de noter la photo qui présente la star invitée Raigan Harris (adulte, tous américains) jouant Bertinell quelque chose-quelque chose?!

Selon la ligne de connexion officielle du pilote dérivé planté, «C’est l’année 2040 à Star City et Mia Queen a tout ce qu’elle aurait pu souhaiter. Cependant, lorsque Laurel et Dinah réapparaissent soudainement dans sa vie, les choses prennent une tournure choquante et son monde parfait est bouleversé. Laurel et Dinah suivent une victime d’enlèvement ayant des liens directs avec Mia et ils ont besoin de son aide. Sachant que cela va tout changer, Mia ne peut s’empêcher d’être une héroïne et elle, Laurel et Dinah s’équipent à nouveau pour sauver la ville. »

Vous voulez plus de scoop sur Arrow ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.

EN SAVOIR PLUS: Arrowverse, Galerie de photos

X