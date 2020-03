[PHOTOS] Émissions de rencontres en télé réalité la plus sauvage: «Temptation Island»

Oui, Netflix, l’amour est aveugle… mais c’est aussi assez ridicule parfois, non? Eh bien, au moins à la télé-réalité, ça l’est.

Love Is Blind a attiré beaucoup de buzz pour son nouveau concept – les daters se rencontrent dans des pièces séparées et parlent à travers un mur, puis se fiancent sans jamais voir à quoi ressemble l’autre personne – mais ce n’est pas la première rencontre montrer pour frapper le petit écran. Dans la quête de la romance (ou, soyons honnêtes, du temps passé devant la caméra), les téléspectateurs de télévision se sont soumis à de nombreux obstacles bizarres, avec le succès de The Bachelor inspirant des dizaines d’émissions de rencontres de plus en plus bizarres. Certains ont disparu après seulement quelques diffusions (R.I.P., Chains of Love) tandis que d’autres sont toujours aussi forts à ce jour (bienvenue à nouveau, Temptation Island!).

En l’honneur des retrouvailles spéciales de Love Is Blind cette semaine sur Netflix, nous jetons un coup d’œil affectueux à certaines des émissions de rencontres les plus folles que nous ayons jamais vues. De Date My Mom (yikes) au Littlest Groom (vraiment?), Nous pouvons à peine croire que certains d’entre eux ont déjà été diffusés. Consultez la galerie à droite – ou cliquez ici pour un accès direct – pour notre liste d’émissions de rencontres loufoques, puis cliquez sur les commentaires ci-dessous pour nous rappeler tout ce que nous aurions pu manquer.

TAGS: Marié à première vue, Temptation Island

