[PHOTOS] Épisode musical de la saison 4 de «Riverdale»: «Hedwige», The Archies

Après une longue pause, Riverdale est de retour – et ils ont (encore une fois) une chanson dans leur cœur.

La saison 4 du drame pour adolescents de The CW reprend le mercredi 15 avril à 8 / 7c avec l’épisode musical annuel… mais avec une touche. Après les débâcles de ces dernières années, Kevin décide de diriger un spectacle de variétés scolaires plutôt qu’une comédie musicale traditionnelle. Mais lorsque le principal Honey refuse de le laisser faire un numéro de Hedwig et The Angry Inch, lui et ses camarades se battent en interprétant tous un numéro de Hedwig et se déguisant en chanteur de rock transgenre est-allemand titulaire. (Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, Cheryl Blossom sait clairement comment porter une perruque blonde à plumes et des collants résille.)

Mais ce n’est pas tout: l’épisode présente également les débuts très attendus du groupe de rock d’Archie The Archies, avec Archie à la guitare, Veronica au chant, Betty jouant du tambourin, Kevin aux claviers et Jughead à la batterie. Est-ce que cela aidera Archie à retrouver son amour de la musique depuis longtemps en sommeil? Ou est-il toujours engagé dans une carrière de petit boxeur / justicier masqué?

Consultez la galerie à droite – ou cliquez ici pour un accès direct – pour un premier aperçu du dernier épisode musical de Riverdale, et laissez-nous votre avis sur ce qui va arriver dans un commentaire ci-dessous.

