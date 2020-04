[PHOTOS] Fin de la série «Strike Back»: Saison 7 Jamie Bamber

Deuxième – et dernière de Strike Back? – la finale de la série sera diffusée ce soir sur Cinemax (10 / 9c). Et avec l’idée que vous ne pouvez pas visiter autant de pays, vous entraîner pour autant de scènes de combat et faire sauter autant de bâtiments en morceaux sans apprendre une chose ou deux … nous avons pensé interroger les acteurs et le showrunner sur ce qu’ils ont appris pendant le tournage le drame d’action.

Pour les non-initiés, Strike Back suit la section 20, un groupe d’élite d’agents des forces spéciales qui s’engagent dans des missions défiant la mort partout dans le monde. La série originale s’est déroulée de 2010 à 2015; le redémarrage, dirigé par le showrunner Jack Lothian, a commencé en 2017.

Dans la chanson du cygne du redémarrage ce soir, S20 recevra des informations qui les amèneront à se réunir une dernière fois pour vaincre le méchant Arianna et venger la mort de leurs camarades. “Cette fois, cependant”, dit le synopsis officiel, “ils font les choses un peu différemment.”

TVLine a contacté Lothian et les membres de la distribution Daniel MacPherson, Alin Sumarwata, Jamie Bamber et Varada Sethu – Warren Brown n’était pas disponible pour commenter – pour savoir ce qu’ils avaient appris et aimé (et détesté) à propos de faire partie du drame d’action redémarré . Clavicules cassées? Les ruptures du marché aux poissons? Sueur vaporisée? Des quasi-accidents en hors-bord? Ils sont tous ici.

Cliquez sur la galerie ci-dessus (ou allez directement ici) pour entendre les leçons glanées de trois saisons dans le verset Strike Back.

