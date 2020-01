[PHOTOS] Finale de la saison «The Good Place» – Saison 4, épisodes 13 et 14

Ouais, nous n’avons aucune idée de ce qui va se passer dans la finale de la série The Good Place, non plus – mais nous avons une assez bonne idée de ce à quoi cela va ressembler, au moins.

NBC a publié 27 (!) Photos extraites de la série de jeudi (8: 30/7: 30c), et il y en a beaucoup pour tirer fort sur nos cordes sensibles, comme Eleanor et Tahani partageant un câlin tendre pendant que Janet regarde. (Awww.) De plus, nous voyons Eleanor et Chidi profiter ensemble d’un dîner romantique aux chandelles – il est temps! – et Janet souriant fièrement alors qu’elle se tenait dans la maison éternelle de Jason, alias Wing Dump de Stupid Nick, nous savons donc que ces deux couples sont toujours aussi forts, du moins.

Mais il y a aussi quelques mystères à méditer. Genre, pourquoi Michael ne porte plus son nœud papillon? (Est-ce qu’il se détend maintenant qu’il n’est plus un démon de Bad Place?) Et qu’est-ce qui l’oblige à prendre une guitare? Est-il enfin en train de gratter de la musique pour accompagner ses paroles immortelles: “Voici une petite chanson trippante / À propos d’un train pour Groovy City …”? De plus, pourquoi Jason n’est-il que sur une photo – prenant consciencieusement des notes dans ce qui ressemble à une classe, rien de moins – et n’est-il pas vu avec les autres? Note aux écrivains de The Good Place: si la finale de cette série ne contient pas beaucoup de Jason Mendoza, nous ne serons pas heureux.

Consultez la galerie à droite – ou cliquez ici pour un accès direct – pour avoir un aperçu de la finale de la série The Good Place, puis cliquez sur les commentaires ci-dessous pour partager vos théories.

TAGS: NBC, The Good Place

