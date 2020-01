Photos finales de la série «Arrow»: Felicity, plusieurs favoris morts reviennent

Une foule vraiment super se présente pour les funérailles d’Oliver Queen, comme on le voit dans un premier lot de photos de la finale de la série de The CW’s Arrow.

En réalité, si vous voulez éviter d’être gâté pour des retours vraiment amusants et des «résurrections» liées à la crise, je renoncerais à plonger dans notre galerie de photos. Tu as ma bénédiction. Les surprises sont géniales!

Maintenant, pour tout le monde là-bas….

Oui, Felicity d’Emily Bett Rickards, comme cela a été largement et bien rapporté, apparaît dans les photos de la finale de la série (cliquez ici pour un accès direct). Et oui, Barry Allen (Grant Flash Gustin) et Sara Lance (Legends of Tomorrow’s Caity Lotz) rendent hommage à nouveau. Mais vous pourrez également espionner le retour attendu du favori des fans Rory Regan alias Ragman (joué par Joe Dinicol), tandis que Thea (Willa Holland) et Roy (Colton Haynes) semblent prêts à mettre leur histoire récente compliquée derrière eux. Et bon, il y a le jeune William Clayton (Jack Moore)! Merci de l’avoir prêté, grand-père Meanie Clayton.

Sur le front de la «résurrection» liée à la crise, Moira Queen (Susanna Thompson) et Emiko Adachi (Sea Shimooka) sont «de retour» avec nous pour cette occasion très spéciale.

Quant à ce qui se passe dans l’épisode “Fadeout” – diffusé le mardi 28 janvier, écrit par Arrowverse EP Marc Guggenheim et Arrow showrunner Beth Schwartz, et réalisé par James Bamford – “Après huit saisons et le lancement d’innombrables super-héros, la série résume l’histoire de la Flèche verte (Stephen Amell). »

Vous voulez un scoop sur Arrow ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.