[PHOTOS] Flash Crossover: Ezra Miller en crise sur des terres infinies

Même la super vision de Supergirl n’a pas vu celle-ci venir.

Nous parlons bien sûr du surprenant camée “Crisis on Infinite Earths” de mardi. À mi-chemin dans la partie Arrow du crossover CW annuel, la version grand écran d’Ezra Miller de The Flash est apparue en face de Barry Allen de Grant Gustin. La séquence en question a eu lieu à STAR Labs, alors que Barry luttait pour sa rentrée dans la Speed ​​Force. Après avoir exprimé leur perplexité devant toute la situation qui se déroulait devant eux, les films Flash et TV Flash se sont arrêtés un instant pour admirer les costumes l’un de l’autre. (La respirabilité est-elle plus importante que la sécurité?)

Après la diffusion de la scène sur la côte ouest, Gustin a réagi à l’apparence top secrète de Miller.

“Et ça?”, A-t-il écrit sur Instagram. «Ezra est unique en son genre. Tellement heureux que nous ayons pu y arriver et le garder secret jusqu’à aujourd’hui. Merci à @dccomics. “

Peu de temps après, Melissa Benoist de Supergirl a glissé dans les commentaires de Gustin avec une réaction de sa part. “VOUS AVEZ BIEN GARDÉ CE SECRET”, a-t-elle déclaré. “AUCUN de nous ne savait !!!! Ou savaient-ils?! Étais-je le seul à ne pas le savoir?! “

Plus tard dans la soirée, l’EP Arrow Marc Guggenheim a reconnu le camée sur Twitter et a rendu hommage au chef de la création de DC Comics, Jim Lee, qui a «contribué à faire de ce moment une réalité».

Faites défiler vers le bas pour voir des photos supplémentaires du crossover épique.

