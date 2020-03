[PHOTOS] Flash-Forward “This Is Us”: Mystère de la saison 4

Obsessionnels Pearson, assemblez!

This Is Us a consacré une grande partie de la finale de la saison 4 de mardi au Flash-Forward anciennement connu sous le nom de «Her». Nous avons regardé Kevin – dont le bébé maman dont nous avons finalement appris l’identité dans la chronologie actuelle – est finalement entré dans la pièce où une vieille Rebecca semblait mourir. Nous avons prêté une attention particulière à quelques indices visuels que le spectacle voulait s’assurer que nous remarquions. Nous avons rencontré un tout nouveau personnage… et cela ne tient même pas compte de ce qui a été révélé via l’autre flash-forward de l’épisode! (Lisez un récapitulatif complet, ainsi que les taquineries de la saison 5 du créateur de la série Dan Fogelman et nos questions brûlantes sur l’heure.)

Maintenant que nous avons tous eu un peu de temps pour traiter la tranche très émotionnelle, quelque peu bouleversante, il est temps de faire des détours. Nous avons rassemblé tous les flash-forward centrés sur Rebecca dans la galerie de droite. Cela comprend des éléments visuels, des dialogues, des indices et des informations saillantes provenant d’entrevues avec les stars et les producteurs de l’émission. Nous l’avons mis à jour chaque fois que l’émission diffuse des séquences flash-forward supplémentaires, et nous continuerons de le faire jusqu’à ce que toutes vos questions soient résolues.

Donc feuilletez la galerie ci-dessus – ou allez directement ici – puis cliquez sur les commentaires avec les indices que vous avez remarqués, les théories que vous avez élaborées et tout ce qui concerne l’avenir de la famille Pearson!

EN SAVOIR PLUS: Finales, Galerie de photos

X