[PHOTOS] «Flash» Saison 6, épisode 14: Wally West revient, de nouveaux pouvoirs

Wally West est de retour lorsque The Flash reprend la saison 6, et ce ne sera pas un simple camée.

Lorsqu’il a été vu pour la dernière fois dans The Flash, lors de l’ouverture de la saison 5, Wally est passé à la rencontre de Nora, la fille nouveau-née de son père Joe et Cecile, bien que ce moment ait été éclipsé par une Nora très différente, comme dans Barry et Iris, la fille adulte visitant le futur.

Mais dans l’épisode de la série CW du mardi 10 mars, intitulé «Death of the Speed ​​Force», Wally aka Kid Flash (joué par l’ancien acteur Keiynan Lonsdale) revient à Central City «avec une attitude zen» et un message très important, “Parce qu’il pense qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la force de vitesse”, lit le journal.

“Wally revient pour l’un des épisodes charnières de la mythologie de The Flash, et ce n’est pas un euphémisme”, avait précédemment déclaré à TVLine Eric Wallace. «Il revient une personne changée, et ce avec quoi il revient et comment cela implique Barry, va littéralement changer les deux – et leurs capacités, très franchement – pour aller de l’avant.

“Ça va être très excitant”, a ajouté Wallace. “Quand j’ai parlé pour la première fois à Keiynan à ce sujet, il était très excité par ce qu’il a appelé cette” nouvelle version “de Wally. Et une fois sur le plateau, il aimait «le New Wally West» – et ce n’est pas du tout une exagération. C’est le même personnage que nous connaissons et aimons, mais il a grandi, approfondi et changé. Et il pourrait même avoir de nouvelles capacités. “

Également vu sur les photos du 14e épisode de la saison 6, Cisco revient de sa mission d’enquête à travers Earth-Prime.

Vous voulez plus de scoop sur Flash ou pour tout autre spectacle? Envoyez un e-mail à InsideLine@tvline.com et vous pouvez répondre à votre question via Matt’s Inside Line.