[PHOTOS] “Hollywood” First Look: Ryan Murphy Netflix Drama

La plupart d’entre nous portent des sweats à capuche et des pantalons de survêtement en ce moment, donc c’est bien que Netflix nous donne une dose de glamour hollywoodien à l’ancienne.

La nouvelle série limitée Hollywood de Ryan Murphy, qui se déroule pendant l’âge d’or de Tinseltown, fait ses débuts le vendredi 1er mai, et le streamer nous donne un aperçu de tous les drames (et modes) vintage avec une flopée de photos de premier regard. La série de sept épisodes “suit un groupe d’acteurs et de cinéastes en herbe à Hollywood après la Seconde Guerre mondiale alors qu’ils tentent de se rendre à Tinseltown – peu importe le coût”, selon la description officielle. “Chaque personnage offre un aperçu unique derrière le rideau doré de l’âge d’or d’Hollywood, mettant en lumière les systèmes injustes et les préjugés à travers la race, le sexe et la sexualité qui continuent à ce jour.”

Comme d’habitude, Murphy a réuni un casting de stars ici, et les photos du premier coup d’œil nous donnent un premier aperçu de Jim Parsons, Darren Criss, Patti LuPone, Dylan McDermott, Holland Taylor, l’étoile de l’évasion du politicien David Corenswet, BlacKkKlansman’s Laura Harrier et plus encore, tous habillés de costumes et de robes des années 1940 superbement adaptés.

Selon la productrice exécutive Janet Mock (Pose), Hollywood est «un récit ambitieux de ce qui se passerait si: Et si un groupe de personnes extérieures avait la possibilité de raconter leur propre histoire? Et si la personne dotée du pouvoir de feu vert était une femme? Le scénariste un homme noir? Et si l’héroïne était une femme de couleur? L’idole de la matinée ouvertement gay?… Hollywood est une lettre d’amour à notre petite ville industrielle où les rêveurs habitent, les étoiles naissent et la magie transcende la réalité.

