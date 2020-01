[PHOTOS] «Interrogation» Saison 1 – CBS All Access True-Crime Drame

Oubliez Choisissez votre propre aventure: l’interrogation à venir de CBS All Access est essentiellement Be Your Own Det. Sipowicz.

C’est parce que la prochaine série sur le vrai crime – qui est basée sur un cas de meurtre qui a duré des décennies – vous permet de regarder des épisodes dans l’ordre que vous voulez afin de suivre les fils qui pourraient vous aider à trouver une unité. Et ces nouvelles photos exclusives du spectacle? Considérez-les comme une aubaine de nouvelles preuves.

L’interrogatoire porte sur un jeune homme (joué par Kyle Gallner, Veronica Mars) qui a été inculpé et reconnu coupable du meurtre de sa mère. Mais même après avoir commencé à purger une peine d’emprisonnement à perpétuité, il a maintenu son innocence et s’est battu pour annuler sa condamnation. La série met en vedette Peter Sarsgaar (The Killing), David Strathairn (The Expanse). Parmi les invités, on compte Vincent D’Onofrio (Law & Order: Criminal Intent), Joanna Going (Kingdom), Ebon Moss-Bachrach (Girls) et Andre Royo (Empire).

Les 10 épisodes d’Interrogation commenceront à être diffusés le jeudi 6 février. D’ici là, cliquez sur la galerie à droite – ou allez directement ici – pour lancer l’enquête.

TAGS: CBS All Access, InterrogationEN SAVOIR PLUS: Exclusif, Galerie de photos

X