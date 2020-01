[PHOTOS] La première de «The Walking Dead: World Beyond» à AMC

Là où un drame zombie se termine, le suivant commence. AMC a annoncé jeudi que World Beyond, le deuxième spin-off de The Walking Dead, lancerait sa saison 1 le dimanche 12 avril à 10 / 9c immédiatement après la finale de la saison 10 du vaisseau mère.

Comme indiqué précédemment, World Beyond sera axé sur la première génération issue de l’apocalypse – en particulier une paire de jeunes héroïnes jouées par Alexa Mansour (The Resident) et Aliyah Royale (The Red Line). «Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivants et morts-vivants, dans une quête importante», lit le journal officiel de l’émission. «Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur faire du mal, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres.»

Parmi les acteurs réunis par le co-créateur et showrunner de World Beyond, le vétéran de Walking Dead Matt Negrete, figurent Annet Mahendru (The Americans), Nico Tortorella (Younger) en tant que Felix et Julia Ormond (Temple Grandin), lauréate des Emmy Awards, Julia Ormond (Temple Grandin) en tant qu’Elizabeth, le leader de – basé sur la broche révélatrice qu’elle porte dans la bande-annonce – CRM, l’organisation pour l’instant mystérieuse qui a en sa possession Rick Grimes de The Walking Dead et compte parmi ses membres Isabelle de Fear the Walking Dead.

Cliquez sur la galerie de photos ci-dessus pour jeter un coup d’œil aux dernières photos, puis appuyez sur les commentaires pour répondre à cette question: allez-vous être à l’écoute pour découvrir en quoi consiste le CRM?